Льгота по налогу на имущество будет распространена на спортивные центры

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с заинтересованными ведомствами рассмотреть вопрос о предоставлении льготы по налогу на имущество спортивно-тренировочным центрам.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций федеральным и региональным спортивно-тренировочным центрам", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Доклад на эту тему президент ждет до 30 августа.

Также поручено проработать вопрос по созданию спортивных объектов на неиспользованных земельных участках вузов, колледжей и школ. Сделать это необходимо до 30 июня.

Помимо этого, в региональных градостроительных нормативах будут закреплены показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения спортивными объектами. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 20 июня.

При этом региональным исполнительным органам поручено при реализации проектов комплексного развития территорий выделять участки под строительство спортивных объектов. Также власти субъектов РФ должны принять меры на развитие системы первичной медико-санитарной помощи лицам, занимающимся спортом. Соответствующий доклад нужно подготовить до 30 мая.