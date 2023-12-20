Российский хоккеист Кузьменко может перейти в "Вашингтон"

Форвард может покинуть "Ванкувер" из-за сокращения игрового времени и проблем со здоровьем

ТАСС, 20 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" рассматривает вариант обмена с "Ванкувером", в результате которого состав столичной команды пополнит российский нападающий Андрей Кузьменко. Об этом сообщает портал The Hockey News со ссылкой на журналиста телеканала Sportsnet Элиотта Фридмана.

"Вашингтон" является одной из нескольких команд, рассматривающих вариант с обменом. Кузьменко может покинуть "Ванкувер" из-за сокращения игрового времени и проблем со здоровьем. Тем не менее Фридман отмечает ненадежность варианта с обменом Кузьменко в "Вашингтон", поскольку клуб не может предложить равноценный актив за переход российского нападающего.

Кузьменко 27 лет, в Континентальной хоккейной лиге он выступал за московский ЦСКА и петербургский СКА. Форвард не был задрафтован в НХЛ, он начал выступление в лиге в 2022 году, подписав контракт с "Ванкувером". Всего в лиге Кузьменко провел 110 матчей, набрав 91 очко (45 шайб + 46 передач).