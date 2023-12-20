Команда из Сибири победила во Всероссийских соревнованиях по регби в Кисловодске

Второе место досталось Московскому государственному университету спорта и туризма, третье место занял Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по регби среди студентов завершились в Кисловодске. Первое место заняла команда из Сибирского государственного университета, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске завершились Всероссийские соревнования по регби среди студентов. Более 100 регбистов со всей страны приняли участие в соревнованиях. По итогам игр Сибирский государственный университет занял первое место", - сказал Моисеев.

По его словам, второе место досталось Московскому государственному университету спорта и туризма, а третье место занял Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

"Кисловодск заслужил репутацию популярного места для проведения различных спортивных соревнований. Сюда съезжаются спортсмены из разных уголков страны - как профессионалы, так и молодые перспективные спортсмены. Каждый раз эти соревнования приносят нам незабываемые эмоции и устанавливают новые рекорды", - рассказал глава Кисловодска.