Столяров рассказал о создании Международной федерации фиджитал-спорта

Штаб-квартира организации находится в Гонконге

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Международная федерация фиджитал-спорта создана в Гонконге и в скором времени начнет прием членов в ряды организации. Об этом ТАСС сообщил руководитель турнира "Игры будущего" Игорь Столяров.

"Что касается международной федерации, то она действительно уже существует и в скором времени начнет прием членов, наших международных партнеров, в свои ряды, - сказал Столяров. - Она была создана в Гонконге нашими большими друзьями и очень влиятельными международными функционерами, которые, несмотря на все внешнее давление, помогают нашему проекту, а также фиджитал-спорту жить и развиваться. Имена озвучивать не стану, вы скоро все узнаете".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.