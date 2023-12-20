Ректор РМОУ ожидает, что создание центра подготовки сборных в Сочи повысит турпоток

По мнению Льва Белоусова, в городе будут проходить новые спортивные мероприятия

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство в Сочи по поручению президента РФ Владимира Путина центра подготовки сборных России по футболу будет способствовать повышению турпотока в город-курорт. Такое мнение выразил ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ), академик РАО, профессор Лев Белоусов.

"Президент издал несколько указов о развитии спортивной индустрии в стране, и Сочи прямо упомянут. Поручено построить центр подготовки футбольных сборных РФ не где-нибудь, а в Сочи. Это только увеличит поток туристов. Здесь будут проходить не только подготовительные мероприятия, не только подготовка наших сборных, но и прежде всего спортивные мероприятия - чемпионаты", - сказал Белоусов в ходе круглого стола "Олимпийское наследие: спортивный туризм как инструмент развития дестинаций".

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение построить в Сочи национальный центр подготовки сборных РФ по футболу. Ответственными за выполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В среду на базе Российского международного олимпийского университета проходит круглый стол на тему развития спортивного туризма. Мероприятие проводится в рамках программы Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, в нем принимают участие эксперты из Китая. В ходе круглого стола эксперты проанализируют социально-экономическое воздействие спортивного туризма на развитие территорий, обсудят формирование государственно-частных стратегий, позволяющих создать растущий туристический поток связанных со спортом посетителей, обсудят перспективы расширения международного сотрудничества в сфере туризма и применения лучших международных практик его развития.