Белоусов: ежегодный прирост спортивного туризма будет достигать 17,5% до 2030 года

Ректор Российского международного олимпийского университета считает необходимым внести в стратегию развития Краснодарского края направление спортивного туризма

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Доля спортивного туризма в общем объеме туристических услуг в мире составляет 10%, по прогнозам экспертов ежегодный прирост до 2030 года будет составлять порядка 17,5%. Об этом рассказал ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО, профессор Лев Белоусов.

"По данным Всемирной туристской организации, спортивный туризм развивается сегодня быстрее всей отрасли в целом и будет расти в среднем на 17,5% в год до 2030 года. При этом доля спортивного туризма, по мнению экспертов, - это примерно 10% всей туристической индустрии в мире, и мы с вами в развивающемся тренде - именно в этом тренде", - сказал Белоусов в ходе круглого стола "Олимпийское наследие: спортивный туризм как инструмент развития дестинаций".

Он отметил, что в Сочи по назначению используются все объекты олимпийского наследия, ни одни из них не простаивает, что является редким случаем в мировой практике. Также, по его словам, объекты эффективно интегрированы в созданный в Сочи научно-образовательный кластер. Белоусов добавил, что считает необходимым внести в стратегию развития Краснодарского края направление спортивного туризма.

Кроме спортивного туризма за счет использования объектов олимпийского наследия в Сочи после проведения Игр в 2014 году начал активно развиваться и событийный туризм, что позволило Краснодарскому краю в целом стать круглогодичным курортом, отметила в ходе круглого стола заместитель начальника отдела спортивной инфраструктуры и организационной работы ГБУ Краснодарского края "Фишт" Екатерина Маркина.

В среду на базе Российского международного олимпийского университета проходит круглый стол на тему развития спортивного туризма. Мероприятие проводится в рамках программы Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, в нем принимают участие эксперты из Китая. В ходе круглого стола эксперты проанализируют социально-экономическое воздействие спортивного туризма на развитие территорий, обсудят формирование государственно-частных стратегий, позволяющих создать растущий туристический поток связанных со спортом посетителей, обсудят перспективы расширение международного сотрудничества в сфере туризма и применения лучших международных практик его развития.