Коган рассказал о призовых на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

За первое место победители получат по 2,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Победитель чемпионата России по фигурному катанию получит 2,5 млн рублей. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Мы сохранили в полном объеме призовые. За первое место победители получат по 2,5 млн рублей, за второе - по 1,5 млн рублей, за третье - по 1 млн рублей, - сказал Коган. - Достаточно большие призовые, если суммарно по сезону, то мы сохранили призовые в полным объеме и по каждому этапу Гран-при России. Это продолжится и во второй половине сезона".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.