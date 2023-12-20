Коган заявил, что для объективного судейства фигуристов будет делаться все возможное

По словам гендиректора Федерация фигурного катания на коньках России, вопрос судейства в данном виде спорта является сложным

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет делать все возможное для объективных судейских оценок. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор ФФККР Александр Коган.

"Можем ли мы рассчитывать на беспристрастное судейство здесь? Вопрос сложный, судейство касается субъективного вида спорта, не зря у нас в бригаде сидит девять судей, - сказал Коган. - Говоря о субъективности оценки, мы так же в точности анализируем результаты каждого выступления в каждой дисциплине. Будем делать все для того, чтобы оценки судей были более объективны".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.