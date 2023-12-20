Коган прокомментировал отсутствие Щербаковой и Трусовой среди участников чемпионата России

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что в ближайшее время болельщики увидят еще много новых звезд

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Каждый спортсмен сам принимает решение продолжать ему спортивную карьеру или завершить ее, фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не являются исключением. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Большая ли потеря отсутствие Щербаковой и Трусовой? Вы не сказали, что нет в списке и Елизаветы Туктамышевой, и Алексея Ягудина с Евгением Плющенко. Этот вопрос не только ко мне, - сказал Коган. - Спорт - это живой организм, тем более в фигурном катании, каждый спортсмен выбирает свой путь - кто-то приостанавливает карьеру, кто-то прекращает. Говорить о том, что кто-то здесь не участвует - такова жизнь. Мы с вами увидим еще много новых звезд, которые проявят себя в ближайшее время".

"На чемпионат России спортсмены не просто заявляются, чтобы стать участником, вы должны отобраться. Те две спортсменки, о которых вы говорили, не участвовали в этапах Гран-при России. Независимо от их формы, они не могут участвовать в чемпионате страны", - добавил исполняющий обязанности президента федерации Антон Сихарулидзе.

Трусовой 19 лет, она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине в личных соревнованиях, спортсменка выигрывала чемпионат России 2022 года, дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы. В августе стало известно, что спортсменка пропустит сезон-2023/24. Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года в личном турнире, на ее счету победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022). Фигуристка не объявляла об окончании спортивной карьеры, однако в нынешнем сезоне в соревнованиях не участвует.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.