В Челябинске представили медали чемпионата России по фигурному катанию

Соревнования пройдут 21-24 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Медаль за первое место чемпионата России по фигурному катанию изготовлена из латуни, покрытой золотом 999 пробы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

"Верхняя часть - синее нижнеуральское небо, в центре медали находится отдельная вставка с логотипом мероприятия. Толщина 5 мм, диаметр 90 мм. Медали для первого места изготовлены из латуни специальной марки, покрытой золотом 999 пробы. Второе место - никель. Третье место - тоже никель", - сказал Евдокимов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.