В Белгороде стартовали соревнования среди молодежи и ветеранов СВО, получивших ранения

Команда-победитель получит от фонда "Наш спорт" 500 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийские комплексные соревнования "Игры несклоняемых" стартовали в среду в Белгороде, в них примут участие молодые люди 2006-2013 годов рождения, а также ветераны специальной военной операции (СВО), получившие ранения. Команда-победитель получит от фонда "Наш спорт" 500 тыс. рублей, рассказал ТАСС представитель Министерства спорта Белгородской области Семен Ковалев.

"Соревнования пройдут с 20 по 23 декабря в Белгороде. Общее количество участников - 170 человек: 147 из них - дети, 23 - участники СВО, получившие ранения", - сказал Ковалев.

По его словам, в соревнованиях примут участие молодежь и ветераны СВО из Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Брянской, Курской и Белгородской областей. Восемь команд будут соревноваться в таких видах спорта, как армрестлинг, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и футбол. "Также участники пройдут полосу препятствий "Патриотическая эстафета", - добавил собеседник агентства.

Команда победителей получит от фонда "Наш спорт" приз в размере 500 тыс. рублей, приз за второе место составляет 300 тыс. рублей, за третье - 200 тыс. рублей.