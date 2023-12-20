Аленичев считает "Зенит" фаворитом в борьбе с "Краснодаром" за победу в РПЛ

Петербургский клуб отстает от краснодарцев на два очка

ТАСС, 20 декабря. Петербургский "Зенит" является фаворитом в борьбе с "Краснодаром" за итоговую победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал четырехкратный чемпион России по футболу Дмитрий Аленичев.

"Считаю, шансы "Краснодара" против "Зенита" - 40 на 60, - сказал Аленичев. - Во-первых, стартовый матч после перерыва против "Рубина" из-за дисквалификации пропустит Джон Кордоба (лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне - прим. ТАСС), плюс петербуржцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение, а может быть, и два. Все - руководство клуба, тренерский штаб, игроки - понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом, в Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить".

"Зенит" должен встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней. В первой части дистанции у команды случались очень плохие матчи - например, "Оренбургу" уступили, - еще были неудачи. Коллектив, рассчитывающий на золото, не должен выступать настолько нестабильно", - добавил он.

По итогам 18 туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38 очками. "Зенит" идет вторым, набрав 36 очков. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, "Краснодар" примет казанский "Рубин", а "Зенит" сыграет на своем поле с московским "Спартаком".