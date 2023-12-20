Лыжник Большунов выиграл гонку классическим стилем на 10 км на этапе Кубка России

Второе место занял Алексей Червоткин, третье - Ермил Вокуев

ТАСС, 20 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем лыжной гонки классическим стилем на дистанции 10 км на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Кировской области.

Победитель преодолел дистанцию за 25 минут 22,70 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание - 13 секунд). Тройку лучших замкнул Ермил Вокуев (+14,9).

У женщин на дистанции 5 км быстрее всех оказалась Анастасия Кулешова, показавшая результат 14 минут 3,8 секунды. В тройку также вошли Вероника Степанова (+4,6) и Елизавета Маслакова (+28,0).

Четвертый этап Кубка России проходит в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.