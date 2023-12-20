Кремлев рассказал о подготовке списков участников спортивного парада на Красной площади

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 марта подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Списки участников парада спортсменов на Красной площади уже находятся в разработке. Об этом ТАСС сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

"Мы плотно прорабатываем систему взаимодействия по данному вопросу, готовим списки участников, взаимодействуем со всеми официальными федерациями, данное поручение будет исполнено в срок, - сказал Кремлев. - Сама идея пришла к нам на основе советских парадов, которые показывали всему миру единство, сплоченность и нерушимую спортивную веру в то, что спорт объединяет все поколения и каждого человека, который с ним связан. Очень приятно осознавать, что люди, которые поддерживают нашу идею, также понимают главные принципы любого спорта - доступность для каждого человека, связь поколений, дружеский и братский настрой между всеми спортсменами, будь они любителями или профессионалами. В параде на Красной площади мы планируем участие всех, кто разделяет наши спортивные принципы и искренне любит спорт".

С инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади Кремлев выступил во время посещения главой государства форума "Россия - спортивная держава" в Перми, где прошло заседание совета. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан - состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. Следующий такой парад на Красной площади состоялся в августе 1945 года, а в 1946-1954 годах всесоюзные парады физкультурников ежегодно проводились на стадионе "Динамо". С середины 1950-х годов и вплоть до распада СССР маршами физкультурников открывались демонстрации на Красной площади Москвы в дни празднования 1 Мая и годовщины Октябрьской революции 7 ноября.