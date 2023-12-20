Карякин призвал иностранных шахматистов участвовать в Играх дружбы

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин обязательно примет участие в Играх дружбы, если поступит такое предложение. Об этом он рассказал ТАСС.

"Если я буду приглашен на турнир, то обязательно буду играть - это даже не обсуждается. Это уникальная возможность выступить в России, под своим флагом, - сказал Карякин. - И своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже буду приглашать, призываю их участвовать".

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.