Дюков объяснил, почему РФС отказался от перехода в Азию

На данный момент отсутствуют гарантии выступления сборных России на международных соревнованиях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) из-за отсутствия гарантий выступления сборных России на международных соревнованиях. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

В среду исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Опция по смене конфедерации никуда не уйдет, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем, - сказал Дюков. - Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], но нет гарантии, что нас примут в AFC. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым".

"Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА [Международной федерации футбола]. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении", - заключил президент РФС.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.