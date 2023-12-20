В РФС надеются на регулярное использование офсайдных линий после возобновления сезона

Система определения офсайдных линий впервые после полуторагодичного перерыва использовалась в декабре во время матчей 18-го тура РПЛ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев выразил надежду на то, что система определения офсайдных линий будет регулярно использоваться после возобновления сезона. Об этом он заявил ТАСС.

Система определения офсайдных линий впервые после полуторагодичного перерыва использовалась в декабре во время матчей 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

"С какой-то стадии да, - сказал Каманцев о появлении системы на всех матчах в следующем году. - Надеемся, что это произойдет после рестарта, но поскольку этот процесс подразумевает поставку дополнительного оборудования, гарантировать этого я пока не могу. Нужно учитывать вопросы таможни и логистики. Надеюсь, что все пройдет оперативно. Офсайдные линии входят в нашу жизнь как обыденность".

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. Каманцев отметил, что система прошла лицензирование и принятые с ее помощью решения уже можно считать официальными.

"Если говорить о скорости работы, отказоустойчивости и прочих моментах, то все прошло штатно, заявленные характеристики подтвердились, - сказал собеседник агентства, отметив, что российская сторона направит китайской компании ряд пожеланий, направленных на улучшение работы системы. - Китайские партнеры в этом крайне заинтересованы, потому что, как я понимаю, они планируют продавать технологию офсайдных линий отдельно и наши советы им нужны не только как от потребителя, но и как от людей, которые имеют большой опыт работы с офсайдными линиями".

В российском футболе отсутствовала система определения офсайдных линий после прекращения сотрудничества летом прошлого года с британской компанией Hawk-Eye Innovations, которая обеспечивала работу системы видеопомощи арбитра в чемпионате России.