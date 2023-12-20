Команда из Краснодара победила в соревнованиях по волейболу в Кисловодске

Второе место на межрегиональном первенстве России по волейболу среди женских команд заняли хозяйки соревнований

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Межрегиональное первенство России по волейболу среди женских команд завершилось в Кисловодске. Первое место заняла команда из Краснодара, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске завершилось межрегиональное первенство России по волейболу среди женских команд. В турнире принимали участие более 250 спортсменок со всего Северо-Кавказского округа, Южного федерального округа, Республики Крым и Севастополя. Команда из Краснодара заняла первое место. Девушки из отделения волейбола спортивной школы Кисловодска стали серебряными призерами соревнований", - сказал Моисеев.

По его словам, третье место досталось команде из Таганрога. Лучшей волейболисткой турнира была признана кисловодчанка Вероника Емельянова.

"Нельзя не отметить высокий уровень командной работы и упорство наших спортсменок. Кисловодчанки стали серебряными призерами межрегионального первенства России по волейболу. Теперь у наших спортсменок есть возможность показать все свое мастерство в полуфинале первенства России", - рассказал глава Кисловодска.