Джейк Пол готов предложить Федору Емельяненко провести бой по боксу

Емельяненко завершил карьеру в ММА, но неоднократно заявлял, что готов провести поединок по боксу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Американский боксер и блогер Джейк Пол готов предложить провести бой по боксу бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в команде Пола.

"Да, это была бы интересная история - боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко завершил карьеру в ММА, но неоднократно заявлял, что готов провести поединок по боксу. При этом Рой Джонс и Майк Тайсон отказались проводить бой против него. Емельяненко 47 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще 1 бой признан несостоявшимся.

В послужном списке 26-летнего Пола в боксе 8 побед (5 нокаутом), 1 поражение.