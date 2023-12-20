Колосков считает, что в Азии не проявляют интерес к сборной России

В среду исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола (AFC) не проявляет фактического интереса к сборной России. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза и почетный член Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вячеслав Колосков.

В среду исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Сегодня рассматривался вопрос о том, как работает комиссия РФС по изучению ситуации, возможного ухода из Европы и перехода в Азию. Комиссия однозначного решения не приняла, - сказал Колосков. - Есть позитивный посыл из УЕФА, в частности они разрешают нам назначать судей в европейские турниры, юношеские команды играют по программе развития, было принято решение по допуску наших юношей к турнирам U-17, но с этим есть технические проблемы. Азия никакого фактического интереса не проявляет. Комиссии надо продолжить работу не только с Европой и Азией, но и с Международной федерацией футбола (ФИФА). Снимут они санкции или нет, если мы перейдем в Азию? Мы сейчас в Европе, и там пока остаемся".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии, а российские команды не участвуют в еврокубках. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.

В сентябре исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее такое же решение приняла ФИФА. Однако в начале октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.