Тренер "Динамо" Кудашов рассказал, что должен был поехать на стажировку в "Тампу"

Командировка в НХЛ российского специалиста сорвалась

ТАСС, 20 декабря. Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов после ухода из ярославского "Локомотива" должен был поехать на стажировку в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа". Об этом Кудашов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Кудашов был главным тренером "Локомотива" с 2015 по 2017 год.

"Я должен был поехать в "Тампу", когда меня сняли в "Локомотиве". Я уже договорился, но не помню, почему не получилось. "Тампой" руководил [Джон] Купер, у меня в штабе работал [Евгений] Наместников, а его сын [Владислав] как раз играл в "Тампе". Или Игорь Ларионов договаривался - я уже не помню, как это было, я должен был поехать на домашние игры, но почему-то не получилось".

Кудашову 52 года, он возглавляет "Динамо" с 2021 года. Ранее тренировал подмосковный "Атлант", петербургский СКА и сборную России.