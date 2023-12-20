Журова считает правильным решение РФС не переходить в Азию

Депутат Госдумы считает оптимальным решением занять выжидательную позицию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Решение Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола является верным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В среду исполком РФС принял решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Видела, сколько потребовалось Казахстану времени попасть в европейскую спортивную семью, - сказала Журова. - Это гигантский путь. Если мы пойдем в Азию, то не факт, что Европа примет обратно. Остановка - это проще, чем "замануха" в Азию".

"По мне, оптимальное решение - выждать", - добавила парламентарий.