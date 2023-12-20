Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Двадцать шесть членов Азиатской конфедерации футбола (AFC) высказались против перехода Российского футбольного союза (РФС) в AFC. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Я вам не сказал, что нас не хотят видеть, есть определенное количество стран, которые хотят нас видеть, но есть страны, с которыми договориться будет непросто или невозможно, - сказал Дюков. - Кто против того, чтобы видеть нас в Азии? 26 стран, которые поддержали санкции против РФ. Список меняется в зависимости от санкций, все эти списки доступны, есть уровень футбольных чиновников и национальных ассоциаций, которые в целом доброжелательно относятся к российскому футболу, а есть политический - там ситуация другая. Это не значит, что 26 ассоциаций против, есть пример Азиатских игр, в которых так и не приняли участие наши спортсмены".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.