Дюков заявил, что РФС не хватает авторитета для снятия санкций ФИФА

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) не хватает авторитета для того, чтобы добиться снятия санкций Международной федерации футбола. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

"Авторитета хватает, чтобы разговаривать, но не хватает, согласен, чтобы добиться решения снять санкции, - сказал Дюков. - Так же, как у меня не хватает авторитета отменить санкции, которые были введены против компании "Газпром-нефть", - эмбарго, ценовой потолок, финансовые санкции".

"Я не вижу какого-то кризиса. Безусловно, нам важно играть, но наш институт сборных функционирует. Наши команды проводят международные матчи, но они товарищеские. Сборная функционирует, матчи проводятся", - добавил президент РФС.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.