Дюков рассказал о строительстве центра по футболу по поручению президента России

Президент России Владимир Путин поручил осуществить строительство Национального центра подготовки спортивных сборных России по футболу на федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ждет выделения участка под строительство Национального центра подготовки спортивных сборных Российской Федерации по футболу в Сочи. Об этом журналистам рассказал глава организации Александр Дюков.

Президент России Владимир Путин поручил осуществить строительство Национального центра подготовки спортивных сборных России по футболу на федеральной территории "Сириус".

"Безусловно, очень важный проект, который позволит обеспечить инфраструктурой и возможностью проведения круглогодичных тренировок для сборных, - сказал Дюков. - В принципе, эту инфраструктуру могут использовать и наши клубы, не проводить сборы за рубежом. Уникальность в том, что это территория, где круглогодично можно проводить тренировки, где можно иметь поля в отличном состоянии. Большая тренировочная база на 12-15 полей нам там нужна".

"Есть понимание, что это за территория, дальше все будет зависеть от региональных властей, как быстро они выделят участок. Что касается плоскостных объектов, а мы начнем с полей, то мы их построим быстро. Чем еще уникально место, так это тем, что там есть и другая инфраструктура: гостиницы, стадион "Фишт", другие тренировочные поля, база "Сириуса" по тестированию, диагностике, обучению спортсменов, поэтому это будет вкладом в развитие кластера, есть синергия", - добавил он.