Дюков заявил, что ему важно, чтобы сборная России по футболу играла под флагом страны

В сентябре российские юношеские сборные были допущены к турнирам, но должны были играть без флага и гимна, однако пока не было найдено технического решения, позволяющего командам России играть

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ему важно, чтобы сборная России выступала под флагом страны. Об этом Дюков рассказал журналистам.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России. На исполкоме УЕФА 10 октября пункт повестки, связанный с допуском команд России до 17 лет, был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским сборным играть.

"Нам флаг и гимн важны, но давайте сперва будет принято какое-то решение, а дальше будем действовать по ситуации. Мы считали на тот момент, что это некий шаг вперед. Никогда не поздно взять и отказаться, это наше право отказаться, если не будет флага и гимна. В данном случае мы участвуем как сборная России в жеребьевке, гимны будут звучать позже, у нас будет время, чтобы понять - отказаться или принимать участие", - отметил Дюков.

"РФС - не только я, но и исполком, важно мнение всех членов РФС. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном. Но это общественная организация, будет неправильно, если буду принимать решение за всех", - добавил президент РФС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).