Дюков озвучил желание клубов сохранить систему "осень - весна" в российском футболе

Вопрос возвращения на систему "весна - осень" возник в связи с тем, что несколько недавних матчей РПЛ прошли в неблагоприятных погодных условиях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги не хотят возвращаться к проведению чемпионатов по системе "весна - осень". Об этом журналистам заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

Вопрос возвращения на систему "весна - осень" возник в связи с тем, что несколько недавних матчей РПЛ прошли в неблагоприятных погодных условиях.

"Пока позиция клубов РПЛ и Первой лиги заключается в том, что они предлагают оставить так, как есть. Нам все равно придется заканчивать в декабре, а погода остается непредсказуемой: сейчас можно играть в футбол, а две недели назад нельзя было. Если доработать регламент, то будет возможность переноса матчей. Но инициатива должна идти от клубов. Мы должны отреагировать", - сказал Дюков.

Российский футбол перешел на принятую в большинстве европейских стран схему "осень - весна" в 2012 году.