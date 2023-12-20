Митрофанов рассказал о процедуре включения федераций новых регионов в состав РФС

По словам генерального секретаря РФС, этот вопрос будет рассмотрен, как только это позволят сделать нормы ФИФА

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Футбольные федерации новых регионов РФ будут включены в состав Российского футбольного союза (РФС), как только в соответствии с нормами Международной федерации футбола (ФИФА) можно будет рассматривать этот вопрос. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Что касается новых территорий, то там идет процесс становления органов государственной власти, там довольно тяжелый процесс формирования подобных объединений. Начиная со следующего года министерство спорта планирует там организацию определенных соревнований, но даже они будут проходить в Крыму. Соответственно, через этот процесс будет происходить развитие футбола там с последующей коммуникацией с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и ФИФА относительно их дальнейшего статуса. Как только в соответствии с нормами, установленными ФИФА, будет возможность рассматривать вопрос об изменении их положения, включения в том числе в состав РФС, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим", - рассказал Митрофанов.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

"Что касается Крымского футбольного союза, то у них свой статус, который принят ФИФА и УЕФА. Опять же, нам нужны обращения, если говорить о новых территориях, там пока нет футбольных федераций, с одной стороны. С другой стороны, там особый статус", - отметил глава РФС Александр Дюков.

"Крымский футбольный союз пока прежде всего рассматривает свое нахождение в составе УЕФА и ФИФА в качестве особой футбольной территории с особым статусом. Крымский футбольный союз развивается, получает определенную методическую помощь от УЕФА, соответственно, какие-то документы они используют из проектов, которые реализует Российский футбольный союз", - добавил Митрофанов.