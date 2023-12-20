Ветераны "Спартака" обыграли "Химик" в юбилейном матче воскресенского хоккейного клуба

Торжественное празднование 70-летия "Химика" прошло в Воскресенске в среду

ВОСКРЕСЕНСК /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Торжественное празднование 70-летия хоккейного клуба "Химик" прошло в Воскресенске. В рамках праздника прошел товарищеский матч между ветеранами "Спартака" и "Химика".

Первая часть празднования включила в себя мастер-класс для юных хоккеистов "Химика" от их более старших партнеров по детской школе клуба. На льду арены было развернуто несколько станций, на которых юные игроки должны были показать мастерство владения шайбой. В подтрибунных помещениях для детей прошли викторина, посвященная истории воскресенского хоккея, автограф-сессия с участием игроков "Химика", ставших в прошлом сезоне победителями Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также был экспонирован Кубок Петрова, вручаемый победителю сезона ВХЛ.

Во второй части празднования состоялся матч с участием легенд отечественного хоккея. "Спартак" обыграл "Химик" со счетом 5:3. В составе победителей три шайбы забросил Дмитрий Уппер, дважды отличился Сергей Шаламай. У проигравших две шайбы на счету Валерия Каменского, еще один раз отличился Олег Губин.

"Химик" сейчас входит в систему "Спартака", в сезоне-2022/23 главный тренер воскресенской команды Игорь Гришин зарекомендовал себя успешным специалистом в ВХЛ, поэтому "Спартак" принял решение доверить ему аналогичный пост в основной команде в ноябре 2022 года. Красно-белые в концовке регулярного сезона не сумели выйти в плей-офф, Гришин ушел в отставку и вернулся в "Химик". Неудача его не сломила - "Химик" завоевал Кубок Петрова. За эту победу Гришин и самый ценный игрок плей-офф ВХЛ Олег Губин были отмечены в рамках празднования в среду памятными наградами.

В ретро-матче в составе "Спартака" приняли участие двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, двукратный чемпион мира Владимир Зубков, чемпион мира Даниил Марков. За "Химик" сыграли советник главы набсовета "Спартака", воспитанник воскресенского хоккея, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Валерий Каменский, призер Олимпиады Валерий Зелепукин, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов. Перед игрой "Химик" через видеообращение поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьев, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Свой первый официальный матч "Химик" сыграл 20 декабря 1953 года под руководством играющего тренера Николая Эпштейна, который возглавлял клуб свыше 20 лет и приложил руку к подъему команды от провинциального уровня до уровня призеров чемпионата СССР. При нем "Химик" дважды становился бронзовым призером чемпионата страны (1965, 1970), финалистом Кубка СССР (1972). Эпштейн подготовил плеяду воспитанников клуба, которые потом достигли высочайших успехов на международной арене, самыми яркими из них стали обладатели Кубка Стэнли, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Игорь Ларионов и Валерий Каменский. Главным достижением "Химика" в советскую эпоху стало серебро чемпионата СССР 1989 года.