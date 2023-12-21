Третьяк рассказал о работе ФХР, связанной с предотвращением оттока игроков за рубеж

По итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) ведет работу, связанную с предотвращением оттока игроков за рубеж, многие предложения находятся в стадии обсуждения. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

По итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте, в частности - хоккее. На самом мероприятии глава государства, в частности, потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые "ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу".

"Конечно, работа ведется. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения - такие как законы или поправки в регламент - мы обязательно все обнародуем и обсудим", - сказал Третьяк.

В поручении, опубликованном 19 декабря, говорится о том, что правительству РФ с учетом ранее данных поручений при участии ФХР, Континентальной хоккейной лиги и ряда других заинтересованных организаций необходимо принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в РФ. К субъектам относятся спортивные федерации, клубы, спортсмены, тренеры, зрители и так далее.