В РФС не исключили работу белорусских арбитров на матчах РПЛ

Международная федерация футбола одобрила РФС в качестве организации, которая осуществляет обучение белорусских судей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Белорусские арбитры могут быть приглашены для обслуживания футбольных матчей в России, включая игры Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС заявил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила РФС в качестве организации, которая осуществляет обучение белорусских судей.

"После Нового года в Минске будут проводиться усеченные матчи и прочее, чтобы они получили допуски. После обучения у них уже пять арбитров и пять ассистентов с соответствующими лицензиями", - сказал Каманцев.

"Посмотрим на качество их работы, возможно, кого-то сможем пригласить для работы на наших матчах. РПЛ? Почему нет? У них есть как минимум два арбитра достаточно высокого уровня. Алексей Кульбаков - это уже арбитр элитного уровня, международно признанный, но есть еще один очень интересный арбитр. И другие, возможно, тоже нам будут интересны, мы просто пока еще с ними не очень знакомы. Мы намерены продолжать международное сотрудничество, чтобы компенсировать отсутствие назначений на соревнования УЕФА", - добавил он.

Сезон в российском футболе ушел на зимнюю паузу, он будет возобновлен в марте.