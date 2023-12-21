Футболист Гарре объяснил успех "Крыльев Советов" в матчах с топ-клубами РПЛ

После 18 матчей самарский клуб идет на шестом месте в чемпионате России

ТАСС, 21 декабря. Футболисты самарских "Крыльев Советов" стали успешнее играть против грандов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку перестали бояться соперника из-за статуса. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал полузащитник команды Бенхамин Гарре.

В июле "Крылья Советов" отыграли отставание в два мяча в домашнем матче с московским "Динамо" (3:3), в ноябре самарцы смогли сделать то же самое во встрече против столичного "Локомотива" (3:3). В обеих играх Гарре сравнивал счет в компенсированное ко второму тайму время.

"Мне кажется, что мы просто потеряли страх, уважение к большим командам. Играли в свою игру и не останавливались. В тех двух играх мы по-настоящему показали, на что способны. Конечно, тяжело возвращаться в игру, пропустив два безответных мяча. Однако, даже проигрывая, мы стремимся к максимуму. Теперь это останется лишь воспоминанием", - сказал он.

"Крылья Советов" идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 29 очков в 18 матчах. В матче 19-го тура чемпионата, который пройдет после зимнего перерыва, самарцы на выезде сыграют с "Ростовом". Точная дата поединка будет определена позднее.