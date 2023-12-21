Менеджер Махачева рассказал о возможном следующем сопернике бойца

Россиянин может провести бой с Чарльзом Оливейрой или Джастином Гэтжи

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет следующий бой против бразильца Чарльза Оливейры или американца Джастина Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Похоже, на [Леона] Эдвардса у UFC другие планы, - сказал Магомедов. - Но если он успеет восстановиться, и они его выставят, мы готовы. Но если не он, то Оливейра или Гэтжи. Мне было бы интереснее, чтобы прошел бой против Гэтжи".

Махачеву 32 года. На его счету 25 побед и 1 поражение.