Футболист "Крыльев Советов" Гарре прокомментировал информацию об интересе других клубов

Полузащитник отметил, что не думает о возможных предложениях

ТАСС, 21 декабря. Полузащитник самарского футбольного клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" Бенхамин Гарре не думает о переходе в другой клуб и доверяет вопрос развития карьеры своим представителям. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Слухи об интересе петербургского "Зенита" и итальянского "Удинезе"? Ничего об этом не знаю. Честно говоря, в отпуске оставлю это моим представителям: отцу и дяде. Эти люди заботятся обо мне. Плюс, конечно же, ребята из Ultimate Sports всегда помогали и помогают мне в России", - сказал Гарре.

"Конечно, [было бы интересно поиграть в Италии]! Никто из игроков не будет врать при таком вопросе. Конечно, хочется прогрессировать. Переход в топ-5 лиг был бы для меня хорошим шагом. Но, как уже сказал, я игрок "Крыльев" и не думаю об этом всем. Возможные предложения, которые будут приходить, рассмотрят уже мои представители. Посмотрим, что будет", - добавил он.

Гарре 23 года, он перешел в "Крылья Советов" зимой 2023 года из аргентинского "Расинга". Он провел за самарский клуб 15 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.