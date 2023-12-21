Олимпийская чемпионка лыжница Терентьева рассказала о восстановлении после травмы

Спортсменка отметила, что планирует вернуться в гонки в текущем сезоне

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) уже возобновила тренировки после травмы, однако пока не может сказать, когда вернется на соревнования. Об этом она рассказала журналистам во время посещения стенда Архангельской области на форуме-выставке "Россия".

Терентьева в нынешнем сезоне не выступала на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

"Сейчас мое состояние уже лучше, я тренируюсь, - сказала Тренетьева. - Когда ждать на стартах? Ждите. В этом сезоне? Конечно, я планирую".

Лыжница еще не знает, выступит ли в феврале на Спартакиаде. "Я пока не буду ничего загадывать", - сказала она.

Терентьевой 28 лет, она является олимпийской чемпионкой в эстафете, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также на счету спортсменки серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, по одному разу она становилась победительницей "Тур де Ски" и общего зачета Кубка мира.