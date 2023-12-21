Гарре назвал Месси футбольным богом

Полузащитник считает, что у каждого футболиста есть мечта потренироваться с аргентинцем

ТАСС, 21 декабря Полузащитник самарского футбольного клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" считает восьмикратного обладателя Золотого мяча аргентинца Лионеля Месси футбольным богом и счастлив, что ему удалось потренироваться вместе с ним. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать: вдруг он травмируется или что-то такое. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста, — провести тренировку с лучшим", - сказал Гарре.

"[Месси был богом] для всех и везде. Для меня он просто футбольный бог", - отметил Гарре.

Гарре 23 года, он перешел в "Крылья Советов" зимой 2023 года из аргентинского "Расинга". Он провел за самарский клуб 15 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. В составе сборной Аргентины среди игроков в возрасте до 20 лет он провел три матча и забил один мяч.

36-летний Месси два раза становился чемпионом Франции и один раз - обладателем суперкубка страны в составе ПСЖ. С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую "Барселону", с которой 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В настоящее время он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги "Интер Майами". В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре игрок провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.