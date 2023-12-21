Матвиенко считает, что МОК полностью себя дискредитировал

Международные чиновники от спорта и члены МОК разрушили олимпийский дух, добавила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Международные чиновники от спорта и члены Международного олимпийского комитета полностью себя дискредитировали, разрушив олимпийский дух. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Международные чиновники от спорта, руководители нынешние, члены Международного олимпийского комитета полностью себя дискредитировали, потому что они разрушили дух олимпийский как таковой, они разрушили хартию олимпизма <...>. Они не могут этого не понимать, они просто зависят, понятно, от коллективного Запада, они зависят от рекламы, финансирования, они хотят сохранить свои теплые места", - сказала Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя ситуацию с допуском россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже, председатель Совфеда выразила мнение, что спортивные чиновники "делают одолжение". "Мы видим, до какой степени дошла политизация, русофобия, эти щупальца коллективный Запад всюду запустил, даже до святого, казалось бы, - спорта, <...> причем здесь политика. <...> Разрушили то, что создавалось мировым, международным сообществом на протяжении многих лет, начиная с истории первых Олимпийских игр", - сказала Матвиенко.

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.