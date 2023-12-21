На чемпионате России отказались от жеребьевки после коротких программ фигуристов

Спортсмены будут выступать в обратном порядке

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалось от жеребьевки спортсменов после коротких программ на чемпионате страны в Челябинске. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган на встрече с фигуристами.

Ранее на жеребьевке участников турнира в четверг спортсменам было объявлено, что жеребьевка будет проходить как после короткой, так и после произвольной программ.

"Весь сезон спортсмены выступали в произвольных программах в обратном порядке, всем спортсменам эта система нравится. Главная судейская коллегия приняла решение продолжить эту практику и на чемпионате в Челябинске, - пояснил решение ТАСС Коган. - Поэтому в произвольном танце и в других дисциплинах кататься участники чемпионата будут в обратном порядке".

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 21 по 24 декабря.