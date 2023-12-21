На реконструкцию Центрального стадиона в Казани выделили около 1 млрд рублей

Министр спорта Татарстана отметил, что ремонт на объекте требовался давно

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Бюджет реконструкции Центрального стадиона в Казани, который летом 2024 года примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС, составляет около 1 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы сформировали программу по Играм БРИКС. Глобальный ремонт будет только на Центральном стадионе, потому что он объективно "уставший". Там ремонт требовался давным-давно, и надо отдать должное руководству, нашли ресурсы, там бюджет чуть ли не миллиард рублей", - сказал Леонов.

Ранее пресс-служба мэрии Казани сообщала, что реконструкция Центрального стадиона в Казани начнется в декабре. Центральный стадион включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку, а также волейбольный и тренажерный залы, зал гимнастики и раздевалки. В рамках реконструкции будут заменены пластиковые кресла на трибунах, проложат новые легкоатлетические дорожки. Кроме того, проведут ремонт крыши, фасада, инженерных сетей, обновят входные группы.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.