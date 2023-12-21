Фигурист Самсонов надеется попасть в шестерку лучших на чемпионате России

По итогам короткой программы спортсмен набрал 86,97 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Даниил Самсонов хочет попасть в шестерку лучших спортсменов на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом он рассказал журналистам после проката короткой программы.

Самсонов по итогам короткой программы набрал 86,97 балла.

"Обидно, начиная с этапа в Москве, я никогда не срывал сальхов, и сегодня с утра сделал сальхов идеальный, а аксель не удавался. Сейчас все было наоборот, поэтому было обидно, я знал, что могу делать сальхов легко, знал, что надо чисто катать и будут хорошие баллы, возможно, это чуть-чуть и поддавило. Но завтра еще целый день, хочется исправить все, что было на предыдущих этапах. Хотел здесь хорошо прокатить две программы", - сказал Самсонов.

"Это главный старт, хочется в шестерку попасть. После падения чуть потерялся по шагам, никогда не падал с сальхова", - добавил фигурист.

Мужчины представят произвольную программу 22 декабря.