В Минспорте Татарстана заявили о намерении провести юношеские игры стран ОИС в 2025 году

Владимир Леонов отметил, что пока не определены ни формат соревнований, ни спортивная программа

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС /. В 2025 году в Казани планируется провести юношеские игры стран ОИС, рассказал журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Один из проектов, но он еще не сформирован, предварительно мы его проговорили с Организацией исламского сотрудничества, - сказал Леонов. - У них тоже есть некий спортивный турнир, но нет юношеского турнира. И мы на 2025 год, но это пока на уровне идеи, планируем провести в Казани первые юношеские игры стран ОИС. Мы обменялись письмами, проговорили с нашим Минспортом. Концепт интересен, но еще ни виды спорта, ни формат не определили. Сейчас мы должны провести с ними первую какую-то встречу либо очно, либо онлайн в начале следующего года. Письмами обменялись, они нашу идею поддерживают, мы получили ответ от генсекретаря".