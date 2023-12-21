Фигурист Мозалев рассказал, что перенес вирусное заболевание перед чемпионатом России

Спортсмен получил за короткую программу 80,71 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев перенес вирусное заболевание перед стартом чемпионата России в Челябинске. Об этом он рассказал журналистам.

"Недавно я болел, через неделю после этапа Гран-при Самары - неделю лежал дома. Болел очень неприятно, какой-то вирус. Я не проверялся, никакие анализы не сдавал, но мне было очень плохо. Вышел после болезни, как после отпуска - не мог собрать свое тело", - сказал Мозалев.

"Рад тому, что я здесь. Не очень выступил, конечно, но одна помарка - это еще более-менее. К чемпионату России я шел c июля, а после болезни у меня было две недели. Бывают и хуже ситуации - можно заболеть и прямо перед чемпионатом", - добавил фигурист.

Мозалев получил за свой прокат в короткой программе на чемпионате России 80,71 балла.

Мужчины представят произвольную программу 22 декабря.