Ягудин отметил стабильность ошибок российских фигуристов

Олимпийский чемпион отметил, что пока не очень понимает танцы на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы стабильно допускают ошибки в своих прокатах. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

"Если говорить о танцах, то я пока не очень их понимаю. Что касается мальчиков, то они показывают стабильность. Как не было чистых прокатов, так их и нет. Пока только Дима Алиев чисто откатал, но может еще произойдет чудо. Остается только разводить руками", - сказал Ягудин.

В Челябинске проходит чемпионат России.

Мужчины и танцоры представят свои произвольные программы 22 декабря.