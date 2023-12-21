Семененко рассказал, что плодотворно работал перед чемпионатом России по фигурному катанию

Фигурист после короткой программы занимает второе место

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко считает, что плодотворно поработал перед чемпионатом России в Челябинске благодаря профессионализму своих тренеров Татьяны и Алексея Мишиных. Об этом Семененко рассказал журналистам после выступления в короткой программе на турнире, стартовавшем в четверг.

Семененко идет вторым, набрав 101,19 балла. Лидирует Владислав Дикиджи (102,70).

"Прокатом доволен, выступил лучше, чем на этапах Гран-при в России. Мы плодотворно работали, готовились, - рассказал Семененко. - Я уже не первый раз на чемпионате России выступаю, полностью доверяю своему тренерскому штабу - мои тренеры знают, как правильно настроить меня. Думаю, тренеры тоже довольны моим прокатом".

В первую пятерку после короткой программы вошли спортсмены, представляющие Санкт-Петербург. Это Дикиджи, Семененко, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Макар Игнатов.

"У каждого спортсмена может быть неудачный прокат. Да, первые пять спортсменов из Питера, но списывать со счетов никого не стоит. У каждого могут быть неудачные прокаты, каждый может реабилитироваться. В Питере сильные ребята, но и в Москве слабых нет", - считает Семененко.

Произвольную программу мужчины представят 22 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.