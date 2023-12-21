Международная федерация конного спорта заявила о невозможности участия россиян в Олимпиаде

Российские спортсмены также не смогут принять участие в соревнованиях по конному спорту на Паралимпиаде 2024 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

"Индивидуальная квалификация на Олимпийские игры обеспечивается олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, который охватывает период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, - отмечается в заявлении. - Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, ни один представитель этих стран не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже".

В заявлении FEI отмечается, что российские спортсмены также не смогут выступить на Паралимпиаде в Париже, поскольку потеряли возможность заработать необходимые рейтинговые очки.

6 марта 2022 года FEI запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В ноябре исполком FEI принял решение о пересмотре запретительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, и позволил им принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. 21 декабря FEI объявила о критериях допуска россиян на соревнования.