Врачи диагностировали у Ерохова травму связок после падения на чемпионате России

Фигурист получил повреждение во время исполнения короткой программы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Медики диагностировали у фигуриста Алексея Ерохова травму связок, перелома у спортсмена нет. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.

Ерохов в четверг упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, стартовавшем в Челябинске. Спортсмен не смог завершить выступление и покинул лед в сопровождении медиков, после чего отправился на обследование в больницу.

"Сделали снимки - повреждение связки, перелома нет. В Москве он пройдет дополнительную диагностику, далее будет понятно, сколько времени и какое восстановление ему понадобится. Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад", - рассказала тренер.