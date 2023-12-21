Бородавко прокомментировал победную серию Большунова из 10 гонок в Кубке России

Тренер лыжника отметил, что трехкратный олимпийский чемпион постепенно набирает форму

ТАСС, 21 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов постепенно набирает форму, что позволяет ему достигать высоких результатов. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал тренер лыжника Юрий Бородавко.

В четверг Большунов выиграл 10-ю подряд гонку на Кубке России. Он стал первым в гонке на 15 км свободным стилем.

"Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает, - сказал Бородавко. - По сравнению с прошлым годом побед больше. Но год на год не приходится. Не думал, что так получится в этом году, была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму, какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество - форма растет, что только радует".

Четвертый этап Кубка России проходит в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря.