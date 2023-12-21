Фехтовальщица Дьяченко считает, что на Олимпиаду стоит ехать под любым флагом

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Российская саблистка Екатерина Дьяченко, завоевавшая в составе команды золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, считает, что российским спортсменам стоит ехать на предстоящую Олимпиаду 2024 года под любым флагом. Такое мнение она выразила ТАСС.

"Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна попасть зря - ребята должны получить свой шанс. Обидно, что у них не будет нашего гимна, нашей формы, нашего флага, но тот результат, который они покажут - это для нас и за нас. Я бы на их месте поехала. И потом - ведь мы все знаем, что они наши, мы будем их вдвойне поддерживать", - сказала Дьяченко.

Ее позицию разделяет победитель Олимпийских игр по гандболу Юрий Нестеров. "Моя позиция не менялась с тех пор, как были введены первые санкции - я считаю, спортсмен должен ехать туда и не думать про флаг. Все и так знают, что он наш, что его готовили здесь. Если он там выиграет и утрет всем нос - будет замечательно", - отметил Нестеров.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.