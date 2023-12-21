КХЛ будет дополнительно контролировать соблюдение масочного режима на играх в Петербурге

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова 20 декабря подписала постановление о введении масочного режима при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет дополнительно контролировать исполнение постановления о введении масочного режима в Санкт-Петербурге на играх чемпионата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

20 декабря главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий.

"Лига и клубы всегда соблюдают требования, выдвигаемые органами власти, поэтому сотрудники клуба и арены будут носить маски. Со своей стороны лига будет дополнительно контролировать исполнение постановления", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

21 декабря петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ примет московский ЦСКА.