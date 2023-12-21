Торты, скрипки и открытки. В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию

С короткими программами выступили танцевальные дуэты, одиночники и спортивные пары

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в четверг в Челябинске. Этот турнир в период отстранения российских спортсменов от международных стартов является ключевым в сезоне.

В общей сложности соревнования собрали 86 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, республик Марий Эл и Татарстан, Ставропольского и Пермского краев.

Организаторы соревнований постарались создать как для фигуристов, так и для гостей чемпионата и болельщиков максимально теплую и новогоднюю атмосферу. В аэропорту их встречали живые звуки скрипки в сопровождении фортепиано, на жеребьевке - прекрасная новогодняя елка и представление по мотивам сказки Павла Бажова "Хозяйка медной горы". Спортсменам преподнесли большой торт в виде конька, не забыли и о журналистах - их тоже не оставили без праздничного угощения, но чуть меньших размеров.

Зрителей в день старта ожидало немало активностей - брендированные фотозоны, где каждый мог ощутить себя частью большого фигурнокатательного праздника, настоящий диджей, конкурсы и викторины, возможность бесплатно отправить домой открытку с приветом из Челябинска, а также нарисовать плакаты для своих любимых спортсменов.

Роль гостеприимных хозяев на этом празднике спорта исполнили талисманы турнира - пингвинята Искорка и Аксель. Они стали лицом челябинского чемпионата еще в 2016 году. Примечательно, что в тот год участниками церемонии открытия стали настоящие пингвины, но в связи с непослушанием экзотических артистов - малыши стали разбегаться от дрессировщика - от этой идеи пришлось отказаться. Главной темой на этот раз стала русская литература, произведения российских композиторов, а также культура Южного Урала.

В ожидании аншлага

Спортсмены в долгу перед зрителями и организаторами не остались, каждый выкладывался по максимуму, что стало причиной обидных ошибок у многих участников. Так, например, в соревнованиях мужчин немногим удались абсолютно чистые прокаты. В числе выступивших успешно оказался вчерашний юниор Владислав Дикиджи, стремительно ворвавшийся во взрослое катание, одержав в этом сезоне победу на казанском этапе Гран-при, где он оставил с серебром чемпиона России Евгения Семененко.

С таким же раскладом завершилась и короткая программа, что, как оказалось, не особо порадовало Дикиджи. Дело в том, что этот фигурист не любит выступать последним, а согласно решению Федерации фигурного катания на коньках России на этом чемпионате фигуристы не будут проходить жеребьевку после коротких программ, а выступят в произвольной в обратном порядке согласно предварительным результатам. Вместе с Дикиджи и Семененко в тройке лучших идет Дмитрий Алиев.

Практически безупречным катанием в соревнованиях пар отметились олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов. К главному старту сезона их короткая программа под "Оду радости" заиграла новыми красками, а уверенности спортсменов, с которой они выиграли этот прокат, можно было только позавидовать.

На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - партнерша допустила ошибку при приземлении с параллельного тройного риттбергера, что стало, по ее мнению, следствием излишней поспешности. Третьими идут Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. В соревновании танцевальных дуэтов лидируют двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, победители прошлогоднего национального чемпионата Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут вторыми, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин - третьими.

В пятницу на лед выйдут одиночницы - под первым номером выступит Майя Хромых, завершит выступления женщин в короткой программе олимпийская чемпионка Пекина в команде Камила Валиева. Билетов ни на короткую, ни на произвольную программы девушек в продаже нет - соревнования пройдут при аншлаге.